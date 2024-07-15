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В Доме детства Милохина заявили о возможности выпускников приходить в гости

В Доме детства Милохина заявили о возможности выпускников приходить в гости

В оренбургском Доме детства, где рос уехавший из России тиктокер Даня Милохин, заявили, что пускают в гости выпускников, «которых знают и с которыми работают», но прямого ответа на вопрос о том, смог бы блогер посетить территорию организации, не дали.

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