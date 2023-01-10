В Москве начинается охота на любителей выкидывать мусор из авто: кому и какие штрафы грозят

С завтрашнего дня вступают в силу штрафы для автомобилистов за мусор. Как будут ловить нарушителей.С 11 января вступает в силу федеральный закон об административной ответственности для автомобилистов за выбрасывание мусора в неположенных местах.
С завтрашнего дня вступают в силу штрафы для автомобилистов за мусор. Как будут ловить нарушителей.С 11 января вступает в силу федеральный закон об административной ответственности для автомобилистов за выбрасывание мусора в неположенных местах.
Свежие комментарии