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В Москве начинается охота на любителей выкидывать мусор из авто: кому и какие штрафы грозят

В Москве начинается охота на любителей выкидывать мусор из авто: кому и какие штрафы грозят

С завтрашнего дня вступают в силу штрафы для автомобилистов за мусор. Как будут ловить нарушителей.С 11 января вступает в силу федеральный закон об административной ответственности для автомобилистов за выбрасывание мусора в неположенных местах.

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