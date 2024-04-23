Turkish Airlines "сделало одолжение" россиянам

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines выпустила на русском языке информацию для пассажиров, направляющихся в Латинскую Америку, почти через два месяца после публикации текста на английском и турецком языках .
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