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Как в Индии производят мороженое на палочке

Как в Индии производят мороженое на палочке

На видео показан процесс изготовления мороженого на палочке на индийском производстве. Вместо привычной стерильности — далеко не самые гигиеничные условия: рабочие вручную взаимодействуют с продукцией, а само производство выглядит весьма непривычно для пищевой фабрики.

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