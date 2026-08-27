Как в Индии производят мороженое на палочке

На видео показан процесс изготовления мороженого на палочке на индийском производстве. Вместо привычной стерильности — далеко не самые гигиеничные условия: рабочие вручную взаимодействуют с продукцией, а само производство выглядит весьма непривычно для пищевой фабрики.