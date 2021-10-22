За прошедшие сутки зарегистрировано 1742 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: в городе Нур-Султан – 178, город Алматы – 292, город Шымкент – 41, Акмолинская область – 143, Актюбинская область – 46, Алматинская область – 89, Атырауская область – 44, Восточно-Казахстанская область – 105, Жамбылская область – 35, Западно-Казахстанская область – 52, Карагандинская область – 139, Костанайская область – 128, Кызылординская область – 38, Мангистауская область – 9, Павлодарская область – 202, Северо-Казахстанская область – 159, Туркестанская область – 42.