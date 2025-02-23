Александр Беглов и Александр Бельский поздравили петербуржцев с Днем защитника Отечества

Они пожелали горожанам здоровья и благополучия, а бойцам - скорейшего возвращения домой Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили горожан с Днем защитника Отечества.
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