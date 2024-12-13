Военные испытают новые комплекты обмундирования в экстремальных условиях

Компания "Триада-ТКО" (входит в "Калашников") поставила военным для испытаний в условиях пустынного, умеренного и арктического климатов модернизированный комплект общевойскового обмундирования и снаряжения ВКПО 3.
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