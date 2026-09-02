В школе № 27 открыли первый «полицейский класс»

День знаний в средней школе № 27 имени Э.А. Хиля в этом году запомнится смолянам не только традиционными линейками, но и важным стартом для будущих правоохранителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стала известна ст...
- Смоленский автомо...
- ВН В Смоленске гимна...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым