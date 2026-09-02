Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В школе № 27 открыли первый «полицейский класс»

В школе № 27 открыли первый «полицейский класс»

День знаний в средней школе № 27 имени Э.А. Хиля в этом году запомнится смолянам не только традиционными линейками, но и важным стартом для будущих правоохранителей.

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