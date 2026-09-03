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Звезда фильма "Один дома 2" Тим Карри умер от ишемии сердца

Звезда фильма "Один дома 2" Тим Карри умер от ишемии сердца

IMAGO/MediaPunch/TASS Причиной смерти британского актера Тима Карри стала ишемическая болезнь сердца.

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