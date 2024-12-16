Собянин: в ОЭЗ «Алабушево» создают крупные фармацевтические производства

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству фармацевтических заводов общей площадью свыше 91 тыс.