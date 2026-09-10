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Русская весна

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Французский аналитик объяснил, почему экономика России растет под санкциями

Французский аналитик объяснил, почему экономика России растет под санкциями

Западные санкции оказывают мало влияния на производство в России, и её экономика продолжает расти, заявил французский экономист и директор по исследованиям Высшей школы социальных наук (EHESS) Жак Сапир.

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