Мучимые отчаянием и голодом: удивительная жизнь японских военнопленных на Дальнем Востоке

9 августа 1945 года началась советско-японская война, между СССР, Монгольской народной республикой с одной стороны и Японской империей, марионеточным государством Маньчжоу-го с другой.
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