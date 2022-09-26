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Мучимые отчаянием и голодом: удивительная жизнь японских военнопленных на Дальнем Востоке

Мучимые отчаянием и голодом: удивительная жизнь японских военнопленных на Дальнем Востоке

9 августа 1945 года началась советско-японская война, между СССР, Монгольской народной республикой с одной стороны и Японской империей, марионеточным государством Маньчжоу-го с другой.

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