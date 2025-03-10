Большой разброс во мнениях вызвал приговор суда для троих любителей «барбекю», так сказать, которые пожарили сосиски на Вечном огне.
Удивительный приговор за то, что жарили сосиски на Вечном огне
Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
верно
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13 час.
БВ
Борис Выдрин
Забыл ещё со..лже..ницына и ель..цына.
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10 час.
виталий панов
Что такое год условно,для этих отморозков,которые по своим поступкам не знают историю России?Похоже их деды служили полицаями или в карательных батальонах вермахта,после того как присягнули на верность Гитлеру!Поэтому "Вечный огонь" для них пустой звук! Для них должен быть реальный срок с отбыванием в колонии общего режима от 3 до 5 лет!Этот приговор должен быть освещён в СМИ,чтобы для других любителей горячих приключений,знали что их ждёт!
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5 час.
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