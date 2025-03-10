Политика как он...
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Политика как она есть

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Удивительный приговор за то, что жарили сосиски на Вечном огне

Удивительный приговор за то, что жарили сосиски на Вечном огне

  Большой разброс во мнениях вызвал приговор суда для троих любителей «барбекю», так сказать, которые пожарили сосиски на Вечном огне.

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Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
верно
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13 час.
БВ
Борис Выдрин
Забыл ещё со..лже..ницына и ель..цына.
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10 час.
виталий панов
Что такое год условно,для этих отморозков,которые по своим поступкам не знают историю России?Похоже их деды служили полицаями или в карательных батальонах вермахта,после того как присягнули на верность Гитлеру!Поэтому &quot;Вечный огонь&quot; для них пустой звук! Для них должен быть реальный срок с отбыванием в колонии общего режима от 3 до 5 лет!Этот приговор должен быть освещён в СМИ,чтобы для других любителей горячих приключений,знали что их ждёт!
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5 час.
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