Удивительный приговор за то, что жарили сосиски на Вечном огне

виталий панов

Что такое год условно,для этих отморозков,которые по своим поступкам не знают историю России?Похоже их деды служили полицаями или в карательных батальонах вермахта,после того как присягнули на верность Гитлеру!Поэтому "Вечный огонь" для них пустой звук! Для них должен быть реальный срок с отбыванием в колонии общего режима от 3 до 5 лет!Этот приговор должен быть освещён в СМИ,чтобы для других любителей горячих приключений,знали что их ждёт!