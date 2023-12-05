Жанна Швыдкая. Сталинский план преобразования природы для продовольственной безопасности страны. Какие еще мегапроекты Сталина похоронил Хрущев?

Какие мегапроекты Сталина похоронил Хрущев? Почему Сталин хотел сажать, а Хрущев пахать? В чем уникальность сталинского плана преобразования природы? Целина как политическая авантюра Хрущева в казахских степях.
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