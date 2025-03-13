Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 760 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Черных
    "США заявили о возобновлении военной помощи Украине. Кажется, только вчера говорили о заморозке, и вот опять… Стоит л...США загнали себя ...
  • Любовь Кузьмина
    Что-то эта Матвиенко много на себя берет, уже начала смахивать на Урсулу фон дер Ляйен. Была в Питере губернским нача...«Пусть учатся у с...
  • Александр Долин
    в  погонах взятки  должны наказываться  в  трое больше с  конфискатом   гражданским  до десяткиРазрешения отзыва...

США загнали себя в жесткие рамки, и теперь пытаются выпутаться из неловкого положения

США загнали себя в жесткие рамки, и теперь пытаются выпутаться из неловкого положения

  На фото: советник по национальной безопасности США Майк Уолтц и госсекретарь США Марко Рубио (слева направо) во время встречи с делегацией Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Лебедев
Запад не признает что слабаки против нас или Китая. Любыми путями будут выруливать... что бы в грязи не оказаться. Но мы то знаем... кто чего стоит. Просто Трамп... заходит с другой стороны - поскольку у старой администрации, ни чего не получалось...
Ответить
20 час.
Александр Кокарев
Нас банально пытаются нае&amp;ать. Настолько банально, что даже неверится. Европа строит военные заводы ударными темпами. Они готовятся воевать по полной программе. Об этом уже криком кричат наши из-за границы. Нато будет воевать. Нас ждёт война. Если не случится чудо...
Ответить
4 час.
Ирина Черных
&quot;США заявили о возобновлении военной помощи Украине. Кажется, только вчера говорили о заморозке, и вот опять… Стоит ли доверять такому партнеру?&quot;                                                                                       Автор прав, США так себе партнёры, поэтому расчитываем на мудрость нашего президента.
Ответить
33 мин.
наверх