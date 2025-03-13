На фото: советник по национальной безопасности США Майк Уолтц и госсекретарь США Марко Рубио (слева направо) во время встречи с делегацией Украины.
США загнали себя в жесткие рамки, и теперь пытаются выпутаться из неловкого положения
Комментарии
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Вадим Лебедев
Запад не признает что слабаки против нас или Китая. Любыми путями будут выруливать... что бы в грязи не оказаться. Но мы то знаем... кто чего стоит. Просто Трамп... заходит с другой стороны - поскольку у старой администрации, ни чего не получалось...
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20 час.
Александр Кокарев
Нас банально пытаются нае&ать. Настолько банально, что даже неверится. Европа строит военные заводы ударными темпами. Они готовятся воевать по полной программе. Об этом уже криком кричат наши из-за границы. Нато будет воевать. Нас ждёт война. Если не случится чудо...
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4 час.
Ирина Черных
"США заявили о возобновлении военной помощи Украине. Кажется, только вчера говорили о заморозке, и вот опять… Стоит ли доверять такому партнеру?" Автор прав, США так себе партнёры, поэтому расчитываем на мудрость нашего президента.
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33 мин.
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