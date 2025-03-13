США загнали себя в жесткие рамки, и теперь пытаются выпутаться из неловкого положения

Вадим Лебедев Запад не признает что слабаки против нас или Китая. Любыми путями будут выруливать... что бы в грязи не оказаться. Но мы то знаем... кто чего стоит. Просто Трамп... заходит с другой стороны - поскольку у старой администрации, ни чего не получалось...

Александр Кокарев Нас банально пытаются нае&ать. Настолько банально, что даже неверится. Европа строит военные заводы ударными темпами. Они готовятся воевать по полной программе. Об этом уже криком кричат наши из-за границы. Нато будет воевать. Нас ждёт война. Если не случится чудо...