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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зубов о поражении от «Ак Барса» в овертайме: «Разочарование есть, 100%. «Лада» играла хорошо, два очка точно заслужила. После 0:6 и 7 бросков в сторону ворот в прошлой игре хорошая реакция»

Павел Зубов прокомментировал поражение от «Ак Барса» в овертайме – 2:3. – Есть ли разочарование от того, что «Лада» здорово провела третий период, особенно концовку, закрывала соперника, но не смогла забить? – Да, поэтому разочарование есть, сто процентов.

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