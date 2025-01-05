CNBC: продажи иностранных смартфонов в Китае сократились на 47%

Ноябрьские продажи иностранных брендов смартфонов в Китае резко упали на 47,4% по сравнению с ноябрем 2023 года, достигнув 3,04 млн единиц, согласно данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT) и расчетам CNBC.
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