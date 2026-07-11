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Блокбастерное IPO южнокорейского гиганта SK Hynix на Nasdaq привлекло 26,5 млрд долларов

Блокбастерное IPO южнокорейского гиганта SK Hynix на Nasdaq привлекло 26,5 млрд долларов

Южнокорейский полупроводниковый гигант SK Hynix, ключевой производитель памяти высокой пропускной способности (HBM) для систем искусственного интеллекта, совершил триумфальный дебют на американской бирже Nasdaq.

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