WSJ: Немецкое расследование о подрыве «Северных потоков» сосредоточено на Залужном

Результаты расследования могут повлиять на отношения между Берлином и КиевомНемецкое расследование о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2» сосредоточено на бывшем главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках, сообщает американская газета Wall Street Journal.
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