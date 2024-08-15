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WSJ: Немецкое расследование о подрыве «Северных потоков» сосредоточено на Залужном

WSJ: Немецкое расследование о подрыве «Северных потоков» сосредоточено на Залужном

Результаты расследования могут повлиять на отношения между Берлином и КиевомНемецкое расследование о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2» сосредоточено на бывшем главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках, сообщает американская газета Wall Street Journal.

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