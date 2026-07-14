Шимпанзе десятилетиями бросают камни в одни и те же деревья Африки

В саванновых лесах Национального парка Боэ в Гвинее-Бисау исследователи находят следы загадочного поведения: у основания некоторых деревьев лежат кучки камней, а на стволах видны следы многократных ударов.
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