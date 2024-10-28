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Асланбек Бадаев: «Уайт назвал Анкалаева претендентом, но без восхищения. Это вина Ракича. Может, Вахитов получит раньше бой с Перейрой?»

«Дана Уайт назвал Анкалаева претендентом, но без восхищения. Да, победа, но не удивил. В первую очередь это вина Александра Ракича.

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