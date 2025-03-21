США запретили въезд экс-президенту Аргентины и обвинили ее в коррупции

Американская администрация в пятницу, 21 марта, запретила въезд экс-президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер и бывшему министру федерального планирования страны Хулио де Видо и обвинила их в коррупции.
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