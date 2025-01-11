Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 039 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • epobedimski
    Не женщина,не мать а какой-то монстр!СМИ: Зурабишвили ...
  • Eduard
    Как же так,Украину"воруют",а он сыночка прячет?Он что умнее других украинцев?Дмитрий Кулеба пр...
  • Иринушка
    Идиотка ты, если веришь каждой сплетне и провокации.FT: Кремль планир...

Советники главного конкурента Шольца встревожились из-за прихода Трампа к власти

Советники главного конкурента Шольца встревожились из-за прихода Трампа к власти

Советники кандидата в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца беспокоятся, что приход избранного президента США Дональда Трампа к власти повысит шансы действующего главы немецкого правительства Олафа Шольца на победу на предстоящих выборах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх