Советники главного конкурента Шольца встревожились из-за прихода Трампа к власти

Советники кандидата в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца беспокоятся, что приход избранного президента США Дональда Трампа к власти повысит шансы действующего главы немецкого правительства Олафа Шольца на победу на предстоящих выборах.
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