Немецкая фрау выбирала рабыню, ощупывая ей зубы: она и не догадывалась, что через два года будет молить это «существо» о пощаде .
Месть!
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Немецкая фрау выбирала рабыню, ощупывая ей зубы: она и не догадывалась, что через два года будет молить это «существо» о пощаде .
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