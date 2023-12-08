Рогов: Зеленский лично согласовывает ликвидационные списки своих оппонентов

Глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, ссылаясь на свои источники, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично согласовывает списки по ликвидации политических оппонентов.
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