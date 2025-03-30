Ученые в России разработали катализатор для увеличения нефтедобычи — WAM

Ученые Казанского федерального университета в сотрудничестве с двумя российскими компаниями разработали новый катализатор на основе железа, никеля, кобальта, хрома и меди для повышения эффективности извлечения высоковязкой тяжелой нефти, 30 марта пишет WAM.
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