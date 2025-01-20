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МВД Латвии предложило запретить россиянам управлять критической инфраструктурой

МВД Латвии предложило запретить россиянам управлять критической инфраструктурой

Global look press/Victor Lisitsyn Министерство внутренних дел Латвии подготовило законопроект, запрещающий гражданам России и Белоруссии работать в службах, связанных с управлением критической инфраструктурой.

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