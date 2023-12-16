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Майк Джеймс о техническом в игре с «Фенером»: «Смех и позор. Полностью выдуманный бред»

Звездный защитник «Монако» Майк Джеймс получил технический фол после точного броска в проигранном матче Евролиги с «Фенербахче» в пятницу.

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