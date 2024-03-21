В Архангельске пройдет областной фестиваль детско-юношеского творчества

Фестиваль «Событие» состоится с 29 по 31 марта на сцене Дворца детского и юношеского творчества.Как сообщает региональное министерство образования, в мероприятии примут участие детские театральные коллективы и чтецы со всего региона.
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