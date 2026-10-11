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«Прогнившая лига с продажными судьями»: фанаты в бешенстве от судейства в матче «Ман Сити» и «Ливерпуля»

«Прогнившая лига с продажными судьями»: фанаты в бешенстве от судейства в матче «Ман Сити» и «Ливерпуля»

Спорное удаление.«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» (3:0) в шестом туре АПЛ и сохранил лидерство в турнирной таблице с трехочковым отрывом от «Арсенала».

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