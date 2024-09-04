PD: воздействие угарного газа при курении защищает от болезни Паркинсона

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля в составе научного коллектива обнаружили, что низкие дозы угарного газа, вдыхаемого при курении, защищают нейроны от разрушения и предотвращают накопление в мозге белка, связанного с болезнью Паркинсона.