PD: воздействие угарного газа при курении защищает от болезни Паркинсона

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля в составе научного коллектива обнаружили, что низкие дозы угарного газа, вдыхаемого при курении, защищают нейроны от разрушения и предотвращают накопление в мозге белка, связанного с болезнью Паркинсона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии