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PD: воздействие угарного газа при курении защищает от болезни Паркинсона

PD: воздействие угарного газа при курении защищает от болезни Паркинсона

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля в составе научного коллектива обнаружили, что низкие дозы угарного газа, вдыхаемого при курении, защищают нейроны от разрушения и предотвращают накопление в мозге белка, связанного с болезнью Паркинсона.

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