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Новости, события, факты

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Что происходит с топливом на Украине

Что происходит с топливом на Украине

Киевская заправка, лето 2026-го. Дизель под девяносто гривен за литр (около 162 рублей), и это на двенадцать гривен дороже, чем несколько дней назад.

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Комментарии
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тимур чагалидзе
А что их считать? Шары раскрой или дуру не включай. Да, стало на много свободней на азээсах, но цену то забрали и не вернули на прежний уровень. Т.е,, производитель хапнул единовременно бабла за счёт потребителя, потом его немного ( для близиру) &quot;пожурили&quot;и в итоге ценник упал, но не на прежний уровень, а выше,чем был и по немного цена на бенз все- таки растет! Таким образом, топливные магнаты в накладе не остались, не смотря на ущерб, нанесенный НПЗ. В накладе, только автовладельцы, за счёт которых и покрываются все убытки. Или тебе жто невдомёк? Мне вот, тоже поуйх на то, что у хохложопых с топливом. Главное,чтобы у нас было все, хотя бы на прежнем уровне. Хотя бы! Для чего и с какой целью автор &quot;сцыт&quot; в уши  читателю? Делай выводы, что это за &quot;писака&quot; Тебя никто не призывает лезть на баррикады, но и не видеть того, что происходит, тоже не правильно!
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1 м.
Игорь Кузнецов
Ситуация, которая может сложится с топливом на украинских заправках, вполне доходчиво описана. Конечно же у нас тоже нужно время для стабилизации цен и снятия ограничений, так что &quot;ответный удар&quot; достигает своей цели. Рассчитывали те, кто планировал эту эскалацию, на то, что дестабилизация обстановки вынудит массовое недовольство? Вероятно - да, а что будет теперь на Украине? Там объяснение одно - &quot;москали виноваты&quot;. Дальше взаимные удары по объектам инфраструктуры в зимний период.
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1 м.
КУАТ
Последний месяц лета. Уборка. Потребность в топливе возрастает.
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1 м.