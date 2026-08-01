Что происходит с топливом на Украине

тимур чагалидзе

А что их считать? Шары раскрой или дуру не включай. Да, стало на много свободней на азээсах, но цену то забрали и не вернули на прежний уровень. Т.е,, производитель хапнул единовременно бабла за счёт потребителя, потом его немного ( для близиру) "пожурили"и в итоге ценник упал, но не на прежний уровень, а выше,чем был и по немного цена на бенз все- таки растет! Таким образом, топливные магнаты в накладе не остались, не смотря на ущерб, нанесенный НПЗ. В накладе, только автовладельцы, за счёт которых и покрываются все убытки. Или тебе жто невдомёк? Мне вот, тоже поуйх на то, что у хохложопых с топливом. Главное,чтобы у нас было все, хотя бы на прежнем уровне. Хотя бы! Для чего и с какой целью автор "сцыт" в уши читателю? Делай выводы, что это за "писака" Тебя никто не призывает лезть на баррикады, но и не видеть того, что происходит, тоже не правильно!