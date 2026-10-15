Изменения связаны с дорожно-строительными работами и перекрытием участка от дома №10 корпус 5 на Московском шоссе до пересечения с Михайловским шоссе с 22:00 16 октября до 6:00 17 октября и с 22:00 17 октября до 6:00 18 октября.
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