Изменения связаны с дорожно-строительными работами и перекрытием участка от дома №10 корпус 5 на Московском шоссе до пересечения с Михайловским шоссе с 22:00 16 октября до 6:00 17 октября и с 22:00 17 октября до 6:00 18 октября.