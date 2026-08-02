EFE: Более тыс. мигрантов надеются попасть в центр в Сеуте

В Сеуте более тысячи мигрантов ожидают возможности попасть в переполненный центр содержания. Мигранты, преимущественно из африканских стран южнее Сахары, обустроили временные лагеря, а силовики следят за порядком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии