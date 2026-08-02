Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 568 подписчиков

EFE: Более тыс. мигрантов надеются попасть в центр в Сеуте

EFE: Более тыс. мигрантов надеются попасть в центр в Сеуте

В Сеуте более тысячи мигрантов ожидают возможности попасть в переполненный центр содержания. Мигранты, преимущественно из африканских стран южнее Сахары, обустроили временные лагеря, а силовики следят за порядком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии