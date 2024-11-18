Коллективный Запад разрешил Киеву бить своими ракетами вглубь России

Коллективный Запад во главе с США дал добро Киеву на удары своим оружием вглубь России. Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванные источники в американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
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