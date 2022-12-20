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В МИД РФ указали на неадекватную реакцию ООН на расстрел российских пленных

В МИД РФ указали на неадекватную реакцию ООН на расстрел российских пленных

Реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных в Донбассе не является адекватной, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

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