В МИД РФ указали на неадекватную реакцию ООН на расстрел российских пленных

Реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных в Донбассе не является адекватной, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
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