Экс-помощник Обамы приговорен к 11 годам тюрьмы за попытку изнасилования ребенка

Global Look Press/Svetlana Vozmilova/Global Look Press Бывший помощник экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы Рахамим Шай приговорен к 11,5 года тюрьмы за попытку изнасилования 9-летнего ребенка, сообщает The National Pulse.
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