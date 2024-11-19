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Салливан призвал Украину активнее отправлять людей на передовую

Салливан призвал Украину активнее отправлять людей на передовую

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул необходимость более активного привлечения личного состава для усиления позиций Украины на линии соприкосновения, передает телеканал PBS.

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