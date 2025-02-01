Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Субботняя проповедь. Преступление и наказание

Субботняя проповедь. Преступление и наказание

Сейчас, когда ВСУ заканчиваются, фронт сыпется, киевский режим остаётся без поставок оружия и финансовой помощи, а часы истории отсчитывают последние месяцы существования чубатого недорейха, я наблюдаю часто задаваемые в различных местах вопросы вида «За що?!», «Как так?» и «Почему?».

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