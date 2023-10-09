«Тинькофф» запросил согласие клиентов на использование их фото для биометрии

«Тинькофф» с конца сентября начал собирать у своих клиентов согласие на обработку их фотографий, которые были сделаны при оформлении продуктов, для перевода в формат биометрических данных, в том числе векторов Единой биометрической системы (ЕБС).
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