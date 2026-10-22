Дмитрий Полянский © Global Look PressКиевский режим целенаправленно ведет охоту на российских журналистов, а число погибших корреспондентов исчисляется десятками, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на закрытом для прессы заседании постсовета ОБСЕ в Вене, передает РИА Новости.