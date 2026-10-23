© Roman Naumov/Global Look PressПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная встреча президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не предполагает решения судьбы всего мира по аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Песков: Путин пок...
- Песков: Путин пок...
- Экс-командир ВСУ ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым