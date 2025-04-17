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WP сообщила о планах DOGE использовать базу данных Medicare для борьбы с мигрантами

WP сообщила о планах DOGE использовать базу данных Medicare для борьбы с мигрантами

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE), а также департамент государственной эффективности (DOGE) пытаются получить доступ к базе данных программы медицинского страхования Medicare для борьбы с нелегальными иммигрантами.

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