WP сообщила о планах DOGE использовать базу данных Medicare для борьбы с мигрантами

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE), а также департамент государственной эффективности (DOGE) пытаются получить доступ к базе данных программы медицинского страхования Medicare для борьбы с нелегальными иммигрантами.
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