Небензя: США и союзники способствуют расширению конфликта Палестины и Израиля

Соединенные Штаты и союзники Вашингтона способствуют расширению конфликта Палестины и Израиля. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил официальный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.
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