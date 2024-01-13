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Небензя: США и союзники способствуют расширению конфликта Палестины и Израиля

Небензя: США и союзники способствуют расширению конфликта Палестины и Израиля

Соединенные Штаты и союзники Вашингтона способствуют расширению конфликта Палестины и Израиля. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил официальный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

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Комментарии
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Олег Самойлов
А никто не задумывался над вопросом: ЗАЧЕМ пиндосрань раздувает Третью мировую? У меня ЕДИНСТВЕННОЕ предположение: списать ВСЕ свои госдолги и начать всё с самого начала!
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