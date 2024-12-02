Настоящая зимняя сказка поселилась в Гостиных дворах в Архангельске

В музее открылась выставка «Снегурочка. Мечта о Севере», созданная совместно с музеем МХАТ. Фантастический мир одноименного спектакля, поставленного Константином Станиславским по сказке Александра Островского, воссоздан в четырех залах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии