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Закон, порядок, государство

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Рязанские школьники написали письма участникам спецоперации

Полицейские в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и к 90-летию создания службы по делам несовершеннолетних и центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, организовали для учащихся 8 класса рязанской школы № 50 патриотический урок.

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