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Петербургский дневник

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Политолог рассказал, как Индия относится к нынешнему киевскому режиму

Политолог рассказал, как Индия относится к нынешнему киевскому режиму

Всерьез она его не воспринимает Политолог Иван Мезюхо в интервью RT оценил сообщения новостных агентств о том, что украинского посла вызвали в МИД Индии на фоне высказываний Владимира Зеленского о визите индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

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