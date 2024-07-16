Политолог рассказал, как Индия относится к нынешнему киевскому режиму

Всерьез она его не воспринимает Политолог Иван Мезюхо в интервью RT оценил сообщения новостных агентств о том, что украинского посла вызвали в МИД Индии на фоне высказываний Владимира Зеленского о визите индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию.