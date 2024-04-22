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Закон, порядок, государство

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На полигонах военной базы в Армении началась подготовка учебно-материальной базы к летнему периоду обучения

На полигонах военной базы в Армении началась подготовка учебно-материальной базы к летнему периоду обучения

Военнослужащие отремонтируют и изготовят новые комплексы многофункциональных подвижных и стационарных мишеней, имитирующих авто- и бронетехнику, живую силу, пулеметные и противотанковые расчеты противника.

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