На полигонах военной базы в Армении началась подготовка учебно-материальной базы к летнему периоду обучения

Военнослужащие отремонтируют и изготовят новые комплексы многофункциональных подвижных и стационарных мишеней, имитирующих авто- и бронетехнику, живую силу, пулеметные и противотанковые расчеты противника.
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