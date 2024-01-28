Лукашенко предложил Владимиру Путину когда-нибудь съездить в Антарктиду

По итогам церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил желание посетить этот край, предложив российскому лидеру Владимиру Путину «как-нибудь махнуть» в Антарктиду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии