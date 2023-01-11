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Hainan Airlines объявила о запуске регулярных перелетов из Хабаровска в Харбин

Hainan Airlines объявила о запуске регулярных перелетов из Хабаровска в Харбин

Китайский авиаперевозчик Hainan Airlines запустил регулярные рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Харбин - первый вылет был совершен накануне вечером.

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